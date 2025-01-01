В Госдуме прокомментировали решение Украины по транзиту газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа по своей территории стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза.