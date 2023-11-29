В Калужской области сотрудниками полиции задержан подозреваемый в покушении на сбыт более 1 кг синтетического наркотика

Сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность мужчины, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства в особо крупном размере.