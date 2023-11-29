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Закон, порядок, государство

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В Калужской области сотрудниками полиции задержан подозреваемый в покушении на сбыт более 1 кг синтетического наркотика

В Калужской области сотрудниками полиции задержан подозреваемый в покушении на сбыт более 1 кг синтетического наркотика

Сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность мужчины, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства в особо крупном размере.

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