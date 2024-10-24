Рассказано, у кого и на сколько вырастут пенсии в 2025 году

В 2025 году изменится порядок пенсионного обеспечения в России. Изменения затронут как работающих, так и неработающих пенсионеров, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов.
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