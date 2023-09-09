Русские готовы зарядить ответку "наступу" и разыграть козырь, который долгое время держали в рукаве

Стефан Михайлов Гърбузанов Давно пора! Так сделала би Великая держава! Россия Великая Держава!

ВК Василий Коликов Термину "украина" не быть в любом варианте написания. Только "Малороссия". А долги перед западом - хрен им. У Бога пусть просят. Так сказать, денег нет, а вы держитесь. Выживание стран запада не является целью РФ. Как сможете - так и выживайте!