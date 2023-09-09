После провального "наступа" противника Россия предпримет ответный ход. Президент страны как-то сказал: «мы еще не начинали», поэтому израильские эксперты ждут «начала».
Русские готовы зарядить ответку "наступу" и разыграть козырь, который долгое время держали в рукаве
Комментарии
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Стефан Михайлов Гърбузанов
Давно пора! Так сделала би Великая держава! Россия Великая Держава!
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3 час.
ВК
Василий Коликов
Термину "украина" не быть в любом варианте написания. Только "Малороссия". А долги перед западом - хрен им. У Бога пусть просят. Так сказать, денег нет, а вы держитесь. Выживание стран запада не является целью РФ. Как сможете - так и выживайте!
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1 час.
ВЧ
Владимир Чернявский
У ВВП всему свой срок. Не надо рассматривать события на Украине решающими в стратегическом плане, да и в тактическом нужно учитывать множество факторов. Один из них - высокая степень озлобленности населения и оставлять их за спиной совсем нет резона. Пусть умнеют в нынешних условиях.
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53 мин.
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