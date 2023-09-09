Любопытно, однако

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Русские готовы зарядить ответку "наступу" и разыграть козырь, который долгое время держали в рукаве

Русские готовы зарядить ответку "наступу" и разыграть козырь, который долгое время держали в рукаве

После провального "наступа" противника Россия предпримет ответный ход. Президент страны как-то сказал: «мы еще не начинали», поэтому израильские эксперты ждут «начала».

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Комментарии
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Стефан Михайлов Гърбузанов
Давно пора! Так  сделала би Великая держава! Россия Великая Держава!
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3 час.
ВК
Василий Коликов
Термину &quot;украина&quot; не быть в любом варианте написания. Только &quot;Малороссия&quot;. А долги перед западом - хрен им. У Бога пусть просят. Так сказать, денег нет, а вы держитесь. Выживание стран запада не является целью РФ. Как сможете - так и выживайте!
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1 час.
ВЧ
Владимир Чернявский
У ВВП всему свой срок. Не надо  рассматривать события на Украине решающими в стратегическом плане, да и в тактическом нужно учитывать множество факторов. Один из них - высокая степень озлобленности населения и оставлять их за спиной совсем нет резона. Пусть умнеют в нынешних условиях.
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53 мин.

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