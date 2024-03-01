Журналист Каптейнс не сключил, что игрока "Спартака" Промеса вышлют в Нидерланды

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что нападающий московского "Спартака" Квинси Промес не ожидал, что суд в Нидерландах приговорит его к реальному сроку, поэтому отправился на сборы с командой в ОАЭ.
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