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Журналист Каптейнс не сключил, что игрока "Спартака" Промеса вышлют в Нидерланды

Журналист Каптейнс не сключил, что игрока "Спартака" Промеса вышлют в Нидерланды

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что нападающий московского "Спартака" Квинси Промес не ожидал, что суд в Нидерландах приговорит его к реальному сроку, поэтому отправился на сборы с командой в ОАЭ.

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