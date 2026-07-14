Королевская испанская академия: Луис Гойтисоло умер в 91 год

Испанский писатель Луис Гойтисоло скончался в возрасте 91 года в Вимбоди, Каталония. Автор таких произведений, как "Окраина" и "Антагония", был лауреатом множества литературных премий, включая Национальную премию по испанской литературе в 2013 году.