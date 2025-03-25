Переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии прошли достаточно хорошо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
В США рассказали, какое заявление ждут после переговоров с Россией
Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
АмерикоССня ищет лазейки для тайной поставки оружия на Украину! Запасы НАТО на исходе, надо их пополнить , а потом и украине дать что останется. Жирный я
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17 час.
ЛС
Лидия Санникова
Сваливайте с русских территорий, и будет мир...
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17 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Жирный америкоССкий туз думает что всех победит, а его бьет Козырная шестерка!
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17 час.
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