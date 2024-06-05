В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлена обвиняемая в присвоении денежных средств и мошенничестве

Следственным отделом ОМВД России по Гулькевичскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летней местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 и частью 2 статьи 160 УК РФ «Мошенничество» и «Присвоение или растрата».