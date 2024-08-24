На 50 процентов подорожают: цены на какие товары больно ударят по карману в августе Юлия ЧелкановаС наступлением августа многие россияне начинают активно готовиться к предстоящим изменениям в ценах на товары и услуги.
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