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MIT вырастил искусственные кровеносные сосуды с помощью магнитов в лаборатории

MIT вырастил искусственные кровеносные сосуды с помощью магнитов в лаборатории

Создание органов в лаборатории — одна из самых амбициозных задач современной биомедицины. Теоретически выращенная в пробирке ткань могла бы заменить повреждённые органы, избавив от очередей на трансплантацию и реакции отторжения.

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