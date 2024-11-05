Карьерный эксперт Бухвалова: россиянам без опыта работы нужно грамотное резюме

Россиянам без опыта работы для успешного трудоустройства нужно сделать три ключевых шага. Первый этап — грамотное составление резюме, в котором важно подчеркнуть сильные стороны, такие как коммуникабельность, обучаемость и критическое мышление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии