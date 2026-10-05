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Регионы России

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Минобороны РФ объявило о новых ударах по энергетической и портовой инфраструктуре Украины

Минобороны РФ объявило о новых ударах по энергетической и портовой инфраструктуре Украины

Вооружённые силы России нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины.

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