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Бизнес журнал. Урал

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Магнитогорский «Металлург» отстранил от работы главного тренера Разина

Магнитогорский «Металлург» отстранил от работы главного тренера Разина

Разногласия между тренером и игроками «Металлурга» повлияли на рабочий климат команды, руководство клуба пыталось урегулировать ситуацию, но прийти к согласию не удалось.

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