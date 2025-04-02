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Царьград

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Россия нанесла тройной удар. Ультиматум Лаврова. США заставили замолчать: "Путин провел секретные диалоги с двумя мировыми лидерами"

Россия нанесла тройной удар. Ультиматум Лаврова. США заставили замолчать: "Путин провел секретные диалоги с двумя мировыми лидерами"

Идёт подготовка ко второй встрече представителей России и США. Наша сторона сделала несколько важнейших заявлений.

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