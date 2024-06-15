Ермак: Украина не против переговоров с Россией во время второго «саммита мира»

Украина не против переговоров с Российской Федерацией во время второго «саммита мира». Соответствующее заявление сделал руководитель офиса президента бывшей советской республики Андрей Ермак, информирует RT.
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