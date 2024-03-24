Что пора начать делать, чтобы коренным образом изменить положение?

Юрий Рязанов

К таким падлам, как террористы, должны быть причислены и пугачева с галкиными макаревичами.. С какого перепуга их можно прощать , чтобы накапливать негатив в обществе, чтобы продолжался террор. Недоброжелателей надо гнать из хосдумы. Сволочей и без них хватает.