Василий Колташов: Террорист — Украина. Доказательства. Меры. Что пора начать делать, чтобы коренным образом изменить положение? Это пока подозрение, но все более сильное… Усердные попытки бандеровского режима на территории бывшей советской Украины откреститься от теракта в Крокус Сити Холл лишь укрепляют мысль, что бандеровцы причастны к нему.
Что пора начать делать, чтобы коренным образом изменить положение?
Комментарии
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Юрий Рязанов
К таким падлам, как террористы, должны быть причислены и пугачева с галкиными макаревичами.. С какого перепуга их можно прощать , чтобы накапливать негатив в обществе, чтобы продолжался террор. Недоброжелателей надо гнать из хосдумы. Сволочей и без них хватает.
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6 час.
М
Мария
Коррупция неистребима! Назовите страну, где её нет!
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6 час.
Светлана Позднякова
Тупые трусы животные без мозгов…такие существа способны на все
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2 час.
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