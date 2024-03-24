Театр абсурда
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Театр абсурда

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Что пора начать делать, чтобы коренным образом изменить положение?

Что пора начать делать, чтобы коренным образом изменить положение?

Василий Колташов: Террорист — Украина. Доказательства. Меры. Что пора начать делать, чтобы коренным образом изменить положение? Это пока подозрение, но все более сильное… Усердные попытки бандеровского режима на территории бывшей советской Украины откреститься от теракта в Крокус Сити Холл лишь укрепляют мысль, что бандеровцы причастны к нему.

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Комментарии
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Юрий Рязанов
К таким падлам, как террористы, должны быть причислены и пугачева с галкиными макаревичами.. С какого перепуга их можно прощать , чтобы накапливать негатив в обществе, чтобы продолжался террор. Недоброжелателей надо гнать из хосдумы. Сволочей и без них хватает.
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