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4 инсайда Илья Кивы из офиса президента Зеленского

4 инсайда Илья Кивы из офиса президента Зеленского

Экс-нардеп Верховной рады Украины Илья Кива собрал у себя в телеграм-канале сразу несколько инсайдов из офиса президента Владимира Зеленского.

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Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
Очень может быть!
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Ингерман Ланская
бывший бандеровец, махровый нацист (а может не бывший, а латентный) прописался в России и теперь несёт всякую  хрень
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АБ
Александр Балушкин
Политическая проститутка.
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