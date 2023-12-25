Аквакурорт в Новой Москве станет самым большим крытым водным объектом в России

На территории аквапарка появится 4-звездочная гостиница на 250 номеров По информации заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева, в Новой Москве возведут крупнейший в России крытый аквапарк площадью 125,5 тысячи квадратных метров.
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