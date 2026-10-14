❗️Открытие трассы в обход Алушты позволило сократить время в пути между Симферополем и Ялтой Открытие движения в обход Алушты, протяжённостью 7,8 км, стало важным этапом реализации одного из значимых инфраструктурных проектов Республики Крым.
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