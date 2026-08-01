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Бельская призвала лишать русскоязычных права на работу и образование

Художественный руководитель платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская в разговоре с журналистом Максимом Прудеусом высказалась за то, чтобы лишать русскоязычных граждан работы и доступа к образованию, поскольку, по её убеждению, лишь такие жёсткие меры смогут заставить их перейти на украинский язык.

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