Экономист Белхароев предупредил о росте цен на мясо индейки

Он отметил, что можно избежать подорожания в ближайшие месяцы Роста цен на мясо индейки ожидать в ближайшее время не стоит, однако в перспективе это вероятно, так как осенью-зимой потребление белковых продуктов увеличивается.
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