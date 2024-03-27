Украинцы в Германии призвали бойкотировать шоколад Milka из-за его продажи в РФ

Берлинская неправительственная организация Vitsche, основанная украинскими беженцами, призвала немецкие супермаркеты прекратить торговлю шоколадом Milka американской компании Mondelez из-за того, что она не ушла с российского рынка.
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