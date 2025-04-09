Глава МИД Лавров заявил, что Европа в очередной раз «окрысилась» на Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа в очередной раз демонстрирует враждебное отношение к России, отметив, что многие мировые трагедии в прошлом начинались с агрессивных действий европейских государств.
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