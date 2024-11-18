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Вторую рыбу «Судного дня» выбросило на пляж Калифорнии за последние три месяца

Вторую рыбу «Судного дня» выбросило на пляж Калифорнии за последние три месяца

Трехметровая рыба-ремень на пляже в Калифорнии / © Scripps Institution of Oceanography Рыбу-ремень (Regalecus russelii) часто называют «рыбой Cудного дня», так как она обитает на глубине от 200 до 1000 метров и поднимается к поверхности крайне редко.

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