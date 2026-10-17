Пакистан: 20 полицейских констеблей были похищены после того, как неизвестные вооруженные люди перехватили их автомобиль в районе Горгина округа Мастунг провинции Белуджистан 16 октября.
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