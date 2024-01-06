Игорь Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

Голосование продлится три дня В беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» народный артист России Игорь Бутман сообщил, что поддержал решение действующего президента Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в марте текущего года.
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