«Арсенал» и «Тоттенхэм» зажгут в дерби, «Челси» с «МЮ» тоже повеселят фанатов. Экспресс на АПЛ

Ставим на голы с кэфом 4.32.В 4-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» поедет в гости к одной из худших команд АПЛ старта сезона, «Челси» постарается выбраться из нижней половины турнирной таблицы, а «Арсенал» — обыграть своего главного соперника в дерби Северного Лондона.
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