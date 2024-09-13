«Арсенал» и «Тоттенхэм» зажгут в дерби, «Челси» с «МЮ» тоже повеселят фанатов. Экспресс на АПЛ

Ставим на голы с кэфом 4.32.В 4-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» поедет в гости к одной из худших команд АПЛ старта сезона, «Челси» постарается выбраться из нижней половины турнирной таблицы, а «Арсенал» — обыграть своего главного соперника в дерби Северного Лондона.