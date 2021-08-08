ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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В США - массовый мор уколотых ....

В США - массовый мор уколотых ....

В США началась массовая смертность вакцинированных от коронавируса Сегодня ночью на форуме godlikeproductions.

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Анатолий
Под прикрытием заголовка разнузданная анти прививочная пропаганда!!!
Анатолий
Люди, не верьте невеждам. На Западе схватка между фармацевтами и жителями. За деньги. У нас прививки бесплатные и я не могу представить даже, чтобы Правительство России участвовало в заговоре против своего народа. На Окраине -да. Там это может быть, малограмотная, одураченная масса за период "самостийности". Мутят воду, извлекают прибыль. Способствуют развитию в этой массе русофобии. Это их агенты здесь тиражируют такие данные, как приведены в этой статье. Будьте бдительны. Прививайтесь!
Вера Федорова
"Если верить источнику, в США началась внезапная массовая смерть..." "ЕСЛИ ВЕРИТЬ источнику...." Анатолий, вот эта фраза "если верить.." ключевая. То есть, умный человек, если захочет узнать правду, сто раз перепроверит или, хотя бы, посмотрит ещё не один источник по данной информации. Так что, не берите в голову)).
Анатолий
В голову брать не надо. А вот тем, кто может легко поверить этому пропагандону, надо обязательно рассказать.
Вера Федорова
Ну, наверное, каждый человек должен учиться всё просеивать через сито самостоятельно- чужим умом жить не научишь, да и надо ли...
Людмила Феоктистова (Юрьева)
Выключите зомбоящик. Нет у нас давно социализма. Рулят фармкомпании, они втюхивают государству свои прививки. Государи везде платят им из наших налогов. От этого недополучают другие социальные сферы. Не лечатся настоящие заболевания, закрываются больницы, не строятся детсады и школы......
Анна Эржибова
В рф меньше не умирает а вот об этом нана вам не расскажут если и расскажут скажут сам умер
Вера Федорова
Анна, у меня нет на этот счёт подтверждённой официальной информации.

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