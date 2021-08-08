В США - массовый мор уколотых ....

ВМЕСТЕ - легче ВСЁПолитикаВ США - массовый мор уколотых ....В США началась массовая смертность вакцинированных от коронавируса Сегодня ночью на форуме godlikeproductions.Вернуться к статье81НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААнатолийПод прикрытием заголовка разнузданная анти прививочная пропаганда!!!ААнатолийЛюди, не верьте невеждам. На Западе схватка между фармацевтами и жителями. За деньги. У нас прививки бесплатные и я не могу представить даже, чтобы Правительство России участвовало в заговоре против своего народа. На Окраине -да. Там это может быть, малограмотная, одураченная масса за период "самостийности". Мутят воду, извлекают прибыль. Способствуют развитию в этой массе русофобии. Это их агенты здесь тиражируют такие данные, как приведены в этой статье. Будьте бдительны. Прививайтесь!Вера Федорова"Если верить источнику, в США началась внезапная массовая смерть..." "ЕСЛИ ВЕРИТЬ источнику...." Анатолий, вот эта фраза "если верить.." ключевая. То есть, умный человек, если захочет узнать правду, сто раз перепроверит или, хотя бы, посмотрит ещё не один источник по данной информации. Так что, не берите в голову)).ААнатолийВ голову брать не надо. А вот тем, кто может легко поверить этому пропагандону, надо обязательно рассказать.Вера ФедороваНу, наверное, каждый человек должен учиться всё просеивать через сито самостоятельно- чужим умом жить не научишь, да и надо ли...Л(Людмила Феоктистова (Юрьева)Выключите зомбоящик. Нет у нас давно социализма. Рулят фармкомпании, они втюхивают государству свои прививки. Государи везде платят им из наших налогов. От этого недополучают другие социальные сферы. Не лечатся настоящие заболевания, закрываются больницы, не строятся детсады и школы......Анна ЭржибоваВ рф меньше не умирает а вот об этом нана вам не расскажут если и расскажут скажут сам умерВера ФедороваАнна, у меня нет на этот счёт подтверждённой официальной информации.Комментировать
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