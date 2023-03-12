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Кедми посоветовал применить «опыт Карибского кризиса», чтобы точно закрыть вопрос Украины

Кедми посоветовал применить «опыт Карибского кризиса», чтобы точно закрыть вопрос Украины

Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире канала «Вальдман LINE» призвал применить «ультимативный опыт» Карибского кризиса, чтобы закрыть вопрос Украины и притязаний США на Восточную Европу.

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