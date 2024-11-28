Президент РФ узнал о семье, которая хочет назвать ребенка в честь «Орешника»: «Такое событие предстоит»

АСТАНА, 29 ноября, ФедералПресс. Во время пресс-конференции по итогам визита в Астану журналисты спросили президента России Владимира Путина, как он относится к тому, что семья из Набережных Челнов хочет назвать своего будущего ребенка в честь новейшего ракетного комплекса «Орешник».