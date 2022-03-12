Гойти Дазаев о предложениях от Bellator и UFC: «Этот момент отложился, желание сильное»

 Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев рассказал о предложениях от Bellator и UFC: «Изначально хочу попасть в UFC.

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