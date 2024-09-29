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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джалил Окафор присоединится к тренировочному лагерю «Индианы»

28-летний центровой (208 см) был выбран 3-м на драфте-2015 НБА. Окафор отыграл 6 сезонов за 4 команды в НБА.

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