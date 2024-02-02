Приговорил себя сам: приморец на 6 лет пересел с Mercedes на койку в колонии

Житель Приморского края осужден за совершение ДТП в состоянии опьянения, сообщает PRIMPRESS. Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, 1986 года рождения, был постановлен Фрунзенским районным судом г.
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