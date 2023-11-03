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Борьба с отказом от продажи экспортной выручки и курс валют на 3 ноября 2023 года

Борьба с отказом от продажи экспортной выручки и курс валют на 3 ноября 2023 года

Борьба с отказом от продажи экспортной выручки и курс валют на 3 ноября 2023 года Евгения КомароваШаги правительства привели к укреплению рубля в сочетании с другими факторами.

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