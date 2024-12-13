«Великий Израиль» на марше Израиль атакуетИзраиль вынес боевой потенциал бывшей Сирии. Была проведена крупнейшая воздушно-наступательная операция.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Великий Израиль» на марше Израиль атакуетИзраиль вынес боевой потенциал бывшей Сирии. Была проведена крупнейшая воздушно-наступательная операция.
Свежие комментарии