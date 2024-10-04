Глава ГУ МЧС по РТ поздравил коллег с Днем гражданской обороны

Глава МЧС Татарстана Ильдар Гибадуллин поздравил коллег и ветеранов с Днем гражданской обороны. Он отметил, что эта дата считается началом общесоюзной системы МПВО, ставшей преемницей гражданской обороны СССР, а затем и Российской Федерации.
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