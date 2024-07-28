Мой первый профессиональный контакт с созависимыми произошел, когда я работала консультантом в сети лечебных учреждений и организовывала группы поддержки для жен алкоголиков и наркозависимых, участвовавших в программе.
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