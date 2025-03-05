Погба отказался переходить в «Зенит»

«Зенит» минувшей зимой связывался с представителями полузащитника Поля Погба и предлагал условия по зарплате, но переговоры не продвинулись, сообщает ««Зенит» минувшей зимой связывался с представителями полузащитника Поля Погба и предлагал условия по зарплате, но переговоры не продвинулись, сообщает «Спорт-экспресс».