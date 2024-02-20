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Британская компания предоставит усовершенствованные системы РЭБ для четырёх самолётов EA-37B ВВС США

Британская компания предоставит усовершенствованные системы РЭБ для четырёх самолётов EA-37B ВВС США

Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems предоставит усовершенствованные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для четырёх самолётов EA-37B ВВС США, выполняющих задачи нарушения связи командования и управления противника.

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