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Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить «Пахтакор» и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить «Пахтакор» и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» разгромил «Пахтакор».В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» разгромил «Пахтакор».

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