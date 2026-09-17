Александра Трусова: «Я никогда не вела дневники, но возвращение на лед после 4 лет перерыва показалось мне достаточно значимым событием, чтобы начать»

Серебряный призер Олимпиады-2022 фигуристка Александра Трусова призналась, что ведет дневник. «Я никогда не вела дневники, но возвращение на лед после четырех лет перерыва показалось мне достаточно значимым событием, чтобы начать.
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