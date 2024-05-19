Расширенная заявка молдавских легионеров на товарищеские матчи в июне

Стал известен расширенный список молдавских футболистов, играющих за рубежом, вызванных Сергеем Клещенко в национальную команду на тренировочные сборы в Вадул-луй-Водэ, которые пройдут со 2-го по 11-е июня.
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