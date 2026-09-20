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Царьград

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Гидрометцентр: 21 сентября в Москве ожидаются кратковременные дожди

Гидрометцентр: 21 сентября в Москве ожидаются кратковременные дожди

По данным Гидрометцентра РФ, 21 сентября в Москве и области возможны кратковременные дожди. Температура достигнет 20-24 градусов тепла.

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