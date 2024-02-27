28 продуктов, которые отчаянно не хотят быть съеденными

Вы никогда не задумывались о том, что, возможно, у продуктов тоже есть чувства? Никогда не пытались представить себе, что испытывают продукты, перед тем как вы их съедите? Лучше не пробовать, так как это будет чувство дикого ужаса и грядущей неизбежности закончить свою жизнь в вашем желудке.
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