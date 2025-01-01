Жители Приднестровья остались без отопления после остановки поставок газа из РФ

ТАСС/Михаил Жбанков В Приднестровье коммунальные службы полностью отключили централизованное отопление после того, как утром 1 января были прекращены поставки российского газа в Молдавию из-за долгов Кишинева.
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