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Аргументы и Факты

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В Раде высмеяли Зеленского, которого Трамп не пригласил на инаугурацию

В Раде высмеяли Зеленского, которого Трамп не пригласил на инаугурацию

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся сейчас в СИЗО по подозрению в государственной измене, высмеял Владимира Зеленского, заявившего, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ожидает его с визитом.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Там и без Зе шутов из ЕС будет предостаточно один Макрон некрофил, чего стоит! А о полоумных мелкобританцах я вообще молчу. Там маразм вообще просто зашкаливает!
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