В Раде высмеяли Зеленского, которого Трамп не пригласил на инаугурацию

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся сейчас в СИЗО по подозрению в государственной измене, высмеял Владимира Зеленского, заявившего, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ожидает его с визитом.
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