На забеге «Бегом с Дневником» 35 участников и болельщиков вступили в регистр доноров костного мозга

Чем больше добровольцев, тем выше вероятность спасти пациента Во время благотворительного забега «Петербургского дневника» «Бегом с Дневником» 26 мая можно было вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.
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