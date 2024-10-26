В России захотели продлить выплату алиментов студентам до 23 лет

За неуплату без уважительной причины родителей привлекут к ответственности Минюст предложил поправки в Семейный кодекс, которые обяжут родителей выплачивать алименты детям-студентам до 23 лет, если они учатся очно.
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