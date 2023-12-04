Богиня оперы: к столетию Марии Каллас

2, 3 или 4 декабря (точная дата так до конца и не известна) 1923 года в Нью-Йорке, в семье греческих эмигрантов родилась самая яркая оперная звезда ХХ века, вдохнувшая новую жизнь в старомодный театральный жанр.
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