Страшная Зе-месть: с Банковой уволили сразу нескольких ставленников Байдена

The Washington Post сообщает интересные подробности кулуарной жизни на Банковой. По информации газеты президент Украины Зеленский за несколько недель уволил ряд высокопоставленных чиновников, близких к администрации Байдена.
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